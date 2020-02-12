خلال حملة امنية بشرق العاصمة.. ضبط 9 متورطين في قضايا مخدرات

القت ادارة مكافحة المخدرات القبض على تسعة اشخاص من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة خلال حملة امنية نفذتها شرق العاصمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الأربعاء، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المطلوبين ومروجي المواد المخدرة “نفذوا صباح اليوم حملة امنية شرق العاصمة تم خلالها مداهمة عدة مواقع لتواجد اولئك الاشخاص”.

واكد ان تم خلال المداهمة إلقاء القبض على تسعة اشخاص من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة احدهم مصنف بالخطير، وضبط بحوزة احدهم 3 كغم من الحشيش المخدر، وضبط نصف كغم من بودرة الحشيش الصناعي وكمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري.

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