جمعية حماية المستهلك تكشف عن ارتفاع أسعار 18 سلعة وثبات 76

أظهرت نتائج دراسة مقارنة لجمعية حماية المستهلك تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 96 سلعة، ارتفاع 18 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة بلغت 19ر8 بالمئة وثبات أسعار 76 سلعة وانخفاض اسعار سلعتين.

وبحسب نتائج الدراسة ارتفعت أسعار الخضار واللحوم الحمراء، فيما انخفضت اسعار دجاج النتافات، وثبات أسعار الارز والشاي والسكر والبقوليات والحليب والالبان والاجبان والزيوت النباتية والمعلبات بالرغم من قرار الحكومة والذي دخل حيز التنفيذ والقاضي بتخفيض نسبة الضريبة على 76 سلعة اهمها الالبان والجميد .

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الأربعاء: “كان متوقعا انخفاض اسعار 76 سلعة شملها قرار التخفيض الا اننا فوجئنا بعدم اي تخفيض يذكر على جميع هذه السلع المشمولة بقرار التخفيض”، داعيا الحكومة الى تشديد الرقابة على الاسواق والزام التجار الذين يبيعون السلع المشمولة بقرار التخفيض بالالتزام ببيع هذه السلع وحسب نسب التخفيض التي أقرت.

وأكد عبيدات أن التخفيض حق مشروع للمواطنين ويجب الالتزام به، علاوة على إن تنفيذ قرار تخفيض اسعار هذه السلع سيعمل على تنشيط حركة السوق وسيصب في النهاية في مصلحة جميع الاطراف وخاصة التجار، داعيا الحكومة الى محاسبة غير الملتزمين بالقرار وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها. وأشار عبيدات الى أن الظروف الجوية القاسية التي تتعرض لها المملكة هذه الايام ساهمت في تلف بعض انواع المحاصيل الزراعية ما ادى الى انخفاض الكميات المعروضة لبعض أصناف الخضار ما ساهم في ارتفاع اسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها.

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