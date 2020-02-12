جراء تغيير مرور الباصات.. احتجاجات وإغلاق شوارع وسط مدينة الكرك 



اغلق تجار ومواطنون مدخل وسط مدينة الشرقي واوقفوا سياراتهم بعرض الشارع في الاتجاهين مما تسبب في ازمة سير امتدت لمسافة زهاء كيلومترين، وذلك قبل ان تتدخل قوات من الامن والدرك وتفض المحتجين وتعيد فتح الطريق امام حركة المرور .

وانتقل المحتجون بعد ذلك الى دور وسط المدينه حيث اغلقوه بالحجارة والإطارات المشتعلة وحاويات النفايات وأوقفوا حركه المرور في المكان .

ويحتج التجار على منع الباصات العاملة على خطوط المحافظة الداخلية من المرور من خلال شارع الملك طلال لانزال ركابها هناك ، بعد ان تم نقل موقف هذه الباصات من موقع البركة الذي تجري فيه اعمال انشائية في اطار مشروع بوابة الكرك السياحية الى مجمع الباصات الخارجية على جسر الكرك .

ويرى التجار ان منع الباصات من المرور بمنطقة وسط المدينة ادى الى تدهور تجارتهم مما دفع اكثرهم لتصفية تجارته نظرا لضعف تردد المواطنين القادمين من مختلف مناطق المحافظة الى وسط المدينة، وهو مركز التسوق الرئيسي في المحافظة .