بحوزتهما 4 اسلحة.. القبض على شخصين أطلقا النار بشكل عشوائي

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على الشخصين اللذين ظهرا بمقطع فيديو وهما يقومان بإطلاق عيارات نارية عشوائية، وبحوزتهما أربعة أسلحة نارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأربعاء، أنه وعلى إثر انتشار مقطع فيديو أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله شخصان يقومان بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي في الشارع العام وأثارا الخوف وشكلا خطراً على المواطنين، فقد تم تشكيل فريق تحقيق خاص من إدارة البحث الجنائي للتحقق من المقطع وتحديد الأشخاص الذين ظهروا خلاله ومكان وزمان تصويره.

وأشار إلى أن فريق التحقيق تمكن وبوقت قياسي من تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا خلال الفيديو، وتبين أنهما من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبالبحث عنهما جرى تحديد مكان تواجدهما وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما أربعة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة وبوشر التحقيق معهما.