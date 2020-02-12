بيان مشترك لهيئتي الأركان الروسية والسورية: استفزازات الإرهابيين دفعت الجيش السوري للرد لضمان أمن المواطنين
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جرينتش+2 08:42
بحوزتهما 4 اسلحة.. القبض على شخصين أطلقا النار بشكل عشوائي

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