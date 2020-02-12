الجيش السوري يمنع رتلا أمريكيا من المرور جنوب القامشلي/ فيديو

ي قرية خربة عمو، الواقعة شرقي محافظة القامشلي، عناصر الجيش السوري بمنعهم مرور عربات رتل أمريكي عبر الأراضي الزراعية.

انتشر مقطر فيديو مصور من قبل أحد الأهالي الذين تواجدوا في المنطقة يظهر فيه توقف عدد من المدرعات الأمريكية عن السير باتجاه القرية بسبب منع عناصر الجيش السوري لهم وتكاتف الأهالي معهم.

وذكرت وكالة “سانا” للأنباء، نقلاً عن مراسلها، أن حاجز الجيش العربي السوري في المنطقة أوقف، صباح اليوم، 4 عربات امريكية كانت تسير على طريق السويس/علايا/خربة عمو إلى الشرق من مدينة القامشلي وعندها تجمع مئات الأشخاص عند الحاجز من قريتي خربة عمو وحامو لمنع عربات الاحتلال من المرور وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

وأفادت الوكالة بمقتل مدني جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي، الذين تجمعوا عند حاجز للجيش العربي السوري لمنع عربات أمريكية من المرور.

https://web.facebook.com/2355424291396921/videos/2536939396581554/