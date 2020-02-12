اقترب يوم الحساب.. الاعلان عن هيئة القضاة الذين سينظرون في ملفات فساد نتنياهو

اعلن صباح اليوم عن الهيئة القضائية الاسرائيلية التي ستنظر في ملفات الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في المحكمة المركزية بالقدس . وافيد ان الهيئة مؤلفة ثلاثة قضاة هم : القاضية ريفكا فريدمان فلدمان رئيسة الهيئة وعضوية القاضيين موشيه بار عام وعودد شاحم .

وذكر ان القاضيين فريدمان وشاحام يعتبران من المتشددين في قضايا الفساد ، فيما كانت القاضية فريدمان في هيئة القضاة التي ادانت رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت، بينما كان القاضي شاحام في الهيئة التي ادانت الوزير تساحي هنيغبي في حينه في ملف التعيينات السياسية.

جلسات المحكمة ستعقد يوميا

وبعد تحديد هيئة القضاة من المرجح ان يخوض نتنياهو معركة قضائية قد تستغرق اشهر عديدة ويطالب وكلاؤه بتلقي كافة مواد التحقيق التي لم يتم تسليمها اياهم حتى الان.

ويعتقد ان جلسات المحكمة ستؤجل بغية منحهم المهلة الكافية لدراسة هذه المواد . واذا رفض القضاة طلب المحامين تلقي هذه المواد فبامكانهم استئناف القرار الى المحكمة العليا الامر الذي يؤدي الى اطالة وقت النظر في القضية

طلب اعفاء نتنياهو من المثول امام المحكمة

كما يرجح ان يطلب المحامون من المحكمة اعفاء رئيس الوزراء من حضور جلسات المحكمة بداعي انه يجب عليه ان يتفرغ لادارة شؤون الدولة الا انه سيضطر الى المثول امام المحكمة للادلاء بشهادته وليواجه استجواب النيابة . ويعتقد ان جلسات المحكمة ستعقد يوميا .