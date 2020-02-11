يسرا تشارك كبار المشاهير في عضوية لجنة تحكيم الأوسكار

شاركت الفنانة المصرية، يسرا، محبيها أولى لحظات مشاركتها في فعاليات حفل الأوسكار الـ92، الذي يعقد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت يسرا صورا على تويتر وهي تقف على ممشى المشاهير في هوليوود إلى جانب الصحفية ريا أبي راشد.

وظهرت يسرا في فستان أبيض، وعلقت على المنشور بأنها على أتم استعداد للحفل.

وتشارك يسرا لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم الأوسكار، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة ضمن فئة المخرجين، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فئة المنتجين.

هذا وأعلنت الأكاديمية الأمريكية للفنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، ضم عدد من الشخصيات العربية للمشاركة في لجنة التحكيم، منهم المخرج السوري طلال ديركي، والمنتج كريم عامر، والمخرجة اليمنية خديجة السلامي، و5 شخصيات من لبنان هم مصمم الإنتاج حسين بيضون ومدير التصوير كريستوفر عون ومصمم الشخصيات الكرتونية راني نعماني والمنتج جورج شقير والمخرجة نيجلا مؤمن.

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