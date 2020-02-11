هلّت تباشير “سعد بلع”.. ارتفاع تدريجي على الحرارة اليوم وغدا وبعده

يطرأ نهار اليوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وفي ساعات المساء والليل، تكون الأجواء غائمة جزئيا وتهطل زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا الاربعاء مع أجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 4 – 1، وفي مرتفعات الشراة من 5 – صفر، وفي مناطق البادية 10 – 3، في مناطق السهول من 9 – 5، وفي الأغوار الشمالية من 16 – 9، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت من 19 الى 13، وفي خليج العقبة من 19 إلى 12 درجة مئوية.

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