إدارية النواب توصي بإقرار علاوة لحملة الدكتوراه العاملين بالقطاع العام



صرح رئيس اللجنة الادارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، إن اللجنة سترفع توصية الى مجلس الوزراء للنظر بإقرار علاوة لحملة شهادة الدكتوراه للعاملين في القطاع العام.

ودعا الحجاحجة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، ديوان الخدمة المدنية لإنشاء منصة على موقعه الإلكتروني لنشر رسائل الدكتوراه، لاطلاع الباحثين عليها والاستفادة منها، فضلا عن اعطائهم نقاط تفضيلية للتقدم للمواقع القيادية.

من جهته، كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، عن وجود أعداد ضخمة من حملة شهادة الدكتوراه في مخزون ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان التوجه الحكومي الحالي يتضمن عدم التشجيع على دراسة التخصصات الأدبية والدراسات العليا، انما يشجع على دراسة المسارات التقنية والمهنية.

واضاف، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام الموازنة بالوكالة مجدي الشريقي، والعديد من حملة شهادة الدكتوراه، أن الديوان منح حملة شهادات الدراسات العليا زيادات سنوية مختلفة.

من جانبهم، استعرض حملة شهادة الدكتوراه ابرز مطالبهم، وهي: منحهم علاوة 200 بالمئة، وأن تكون لهم أولوية في التعيين ضمن الوظائف القيادية في المؤسسات والدوائر الحكومية.

واشاروا، الى انهم يتمتعون بخبرات مميزة تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص وخارج الوطن.

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