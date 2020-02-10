ردا على عدوان الجيش التركي والمليشيات العميلة.. الجيش السوري يجندل 5 جنود أتراك بمركز مراقبة في منطقة ادلب
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جرينتش+2 07:57
مستقبل العرب بيد إسرائيل.. الوضع الاستراتيجي القادم

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