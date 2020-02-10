صوت العملاء.. حملة إعلامية سعودية مسعورة على مرزوق الغانم لانه حقّر صفقة القرن والقى بها في سلة الزبالة/ فيديو
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جبهتان في سورية وليبيا ولكن العدو واحد.. تركيا اردوغان

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