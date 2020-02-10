تشييع جثمان الشاب حمزة الخطيب في الرصيفة بعد العثور عليه امس

الرصيفة – شارك مئات من المواطنين اليوم في اداء صلاة الجنازة على روح الشاب حمزة الخطيب(27 عام)، الذي جرفته مياه الأمطار قبل اكثر من شهر في منطقة وادي القمر بمدينة الزرقاء، من مسجد مدينه الحجاج في الرصيفة والذي تم العثور على جثته امس في سد الملك طلال .

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قد اعلن انه تم العثور مساء امس على جثة شخص داخل سد الملك طلال وجرى اخراجها وتحويلها للطب الشرعي .

واضاف ان فحص ال DNA الذي قامت به ادارة المختبرات والادلة الجرمية للجثة التي عثر عليها مساء امس في سد الملك طلال انها تعود للمواطن حمزة الخطيب والذي فقد منذ قرابة الشهر .

وكان مواطنون قد ابلغوا، في اليوم الثامن من الشهر الماضي، عن جرف المياه في سيل وادي القمر لمركبة تقل الخطيب، وذكر شهود عيان أن مياه السيل داهمت مركبته ( بيك أب) فحاول الخروج والتشبث بها لحين وصول فرق الانقاذ إلا أن اندفاع المياه كان كبيرا.

وبعد حصولهم على فتوى شرعية تجيز اقامة صلاة الغائب عليه، ادت عائلة المرحوم صلاة الغائب عليه قبل اسبوعين وخيرّت الدفاع المدني والاجهزة المساندة حرية استمرار او توقف البحث جثته.