تأخير بدء دوام المؤسسات الحكومية اليوم الاثنين حتى التاسعة والنصف صباحاً

قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تأخير بدء دوام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات العامة اليوم الاثنين، حتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، نظراً للظروف الجوية السائدة واحتمالات تشكل الصقيع صباحاً.
شكراً للمناسبات الناصرية التي تثير اشواقي للكتابة، وتفتح شهيتي على معاودة التعامل مع الاقلام والاورا... إقرأ المقال
قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تأخير بدء دوام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات العامة اليوم الاثنين، حتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، نظراً للظروف الجوية السائدة واحتمالات تشكل الصقيع صباحاً.
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