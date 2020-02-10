بالدموع.. محمد صبحي يقبّل رأس ابنة لينين الرملي فى عزائه/ فيديو

حرص الفنان القدير محمد صبحى على تقديم واجب العزاء فى الكاتب الراحل لينين الرملى، والمقام بمسجد عمر مكرم بوسط البلد، وظهرت على صبحى علامات الحزن، حتى ذرفت غيناه بالدموع عقب تقبيله رأس ابنة الكاتب الراحل،

وقد حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على التواجد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء، منهم: أسامة هيكل وزير الإعلام، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الإعلامى عمرو الليثى، المخرج محمد فاضل، الفنان محمد محمود.

ورحل الكاتب الكبير لينين الرملى امس، بعد صراع طويل مع المرض، وأكدت زوجته الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أنه كان قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع، دخل على أثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وشيعت أسرة الكاتب الراحل جثمانه فى جنازة اقتصرت على العائلة فقط، حيث أوضحت زوجته أن الراحل كانت له وصية بذلك قبل رحيله، وهو ما أكده الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون.

الكاتب الكبير من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبى، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس، ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحى.

يذكر أن الكاتب لينين الرملى هو رائد صناعة الضحك الراقى فى المسرح العربى بما قدمه من أعمال ذات قيمة كبيرة، وبعضها يمثل علامات مهمة فى تاريخ المسرح المصرى صنع بها مخرجون وفنانون مجدهم المسرحى من خلال أعمال كاتبنا الكبير لينين الرملى، منها مثلا: “أهلا يا بكوات” لحسين فهمى وعزت العلايلى وإخراج عصام السيد، و”الهمجى” لمحمد صبحى وسعاد نصر، و”وجهة نظر” لمحمد صبحى وعبلة كامل، و”تخاريف” لمحمد صبحى وهناء الشوربجى، و”سك على بناتك” لفؤاد المهندس وسناء يونس وشريهان، وغيرها من الأعمال الخالدة فى وجدان المشاهد العربى.