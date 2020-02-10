القبض على 3 اشخاص سلبوا تحت تهديد السلاح مطعما في إربد

ألقت ادارة البحث الجنائي وبوقت قياسي، القبض على ثلاثة اشخاص سلبوا مبلغاً ماليا من أحد المطاعم في محافظة اربد تحت تهديد السلاح، حسب ما افادت به مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية في بيان اليوم الاثنين، إن بلاغاً ورد أمس الأحد، لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة اربد، عن قيام شخص مجهول ملثم ومسلح بالدخول لأحد المطاعم في مدينة إربد وسلب مبلغ مالي من العاملين داخله تحت تهديد السلاح.

واضاف، ان فريقاً تحقيقياً خاصا من ادارة البحث الجنائي، باشر على الفور التحقيق في القضية، حيث تمكن خلال ساعات وبعد جمع المعلومات من تحديد هوية ثلاثة اشخاص اشتركوا بالجريمة.

وأكد الناطق الاعلامي، انه تم إلقاء القبض على هؤلاء الاشخاص، بعد مداهمة أماكن تواجدهم وضبط بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية ومعظم المبلغ المسلوب، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ عملية السلب بالاشتراك.