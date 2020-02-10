ارتفاع عدد الوفيات الصينية بفعل فيروس كورونا اليوم إلى 908 والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا

أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، وهو ما يزيد عن عدد ضحايا فيروس سارس على مستوى العالم، كما اعلنت ان عدد المصابين قد تخطى 40 ألف مصاب.

واشارت إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات، فيما وضعت السلطات خططا للاستعداد لعودة الملايين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة السنة القمرية الجديدة بعد تمديدها.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان، الاثنين: “اعتبارا من منتصف ليل 9 فبراير/شباط، تلقت لجنة الصحة الحكومية بيانات من 31 مقاطعة تفيد بأن عدد المصابين بلغ 40171 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينهم 6484 حالة حرجة، وانه توفي 908 أشخاص”.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا، أن الفيروس، الذي وصل إلى 24 دولة، أودى بحياة نحو اثنين بالمئة من بين أكثر من 38 ألأف حالة إصابة في العالم، مع تسجيل 99 بالمئة من حالات العدوى في الصين.

ومن جهته حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس من أن وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وقال تيدروس في تغريدة على حسابه على “تويتر”: “هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار’أن كو في 2019’ بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا” إلى الصين، مستخدما الاسم العلمي المؤقت للفيروس.وأضاف أن “اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى. باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي”.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين لتقديم المساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.