أجواء باردة وماطرة وزخات ثلجية في الجنوب اليوم.. وعدا يبدأ الانفراج



عمان 10 شباط (بترا) – تسود نهار اليوم أجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، وتهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات قد تكون متجمدة احيانا.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض اجزاء من البادية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وتكون الأجواء في ساعات الليل أشد برودة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وبقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجنوبية العالية، فيما تضغف فرصة الهطول تدريجياً في شمال ووسط المملكة ويتشكل الانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.

ويطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة في ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويشهد يوم الأربعاء ارتفاعا اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 4 – درجة واحدة تحت الصفر، وفي المرتفعات الشمالية من 1 – درجتين تحت الصفر، وفي مرتفعات الشراة من 1 – ثلاث درجات تحت الصفر، وفي مناطق البادية 7 – ثلاث درجات تحت الصفر، وفي مناطق السهول من 5 – 1، وفي الأغوار الشمالية من 13 – 4، وفي الأغوار الجنوبية من 16 – 7، والبحر الميت وخليج العقبة من 16 إلى 6 درجات مئوية.

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