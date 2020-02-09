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جرينتش+2 05:58
وفقا لوكالة فرانس برس.. سلطة عباس تتنازل عن ادانة “صفقة القرن” وعن تحميل واشنطن المسؤولية

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