الطقس سيد الاوضاع اليوم وغدا.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على المملكة وتحذيرات مشددة من مخاطر الانجماد
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“ذبحتونا” تناشد جامعة آل البيت الغاء منع إقامة معرض للكتب المستعملة

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