الطقس سيد الاوضاع اليوم وغدا.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا، وتحذيرات من مخاطر التنقل بالسيارات هذه الليلة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:34
حقائق حول خطاب محمود عباس أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني