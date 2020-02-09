باصابع انتقامية ايرانية وبرصاص جندي أفغاني.. مقتل عسكريين وجرح 6 أميركيين آخرين شرق أفغانستان

بعد ساعات من الضبابية حول حقيقة ما جرى، أعلن الجيش الأميركي مقتل جنديين أميركيين وجرح ستة آخرين في هجوم نفذه ليل السبت جندي أفغاني في شرق أفغانستان.

وفي وقت لَم تتبن أي جهة مسؤوليتها او وقوفها وراء الحادث حتى الآن، قال حاكم محافظة ننغرهار شاه محمود مياخيل إن الهجوم أدى الى خسائر في صفوف القوات الافغانية والأميركية.

وقال عضو مجلس اقليم جلال أباد اجمل عمر ان اطلاق النار وقع من قبل عضو في قوات الكوماندوز الأفغاني بسبب سجال لفظي وقع بين هذه القوات.

وقال الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان سوني ليغيت في بيان إن “المعلومات الحالية تفيد أن فرداً يرتدي بزة عسكرية أفغانية فتح النار من رشاش على القوة المشتركة الأميركية الأفغانية”.

ويأتي هذا الحادث فيما يسعى مفاوضو حركة طالبان والولايات المتحدة للتوصّل إلى اتّفاق يتيح للولايات المتحدة سحب آلاف من جنودها من أفغانستان حيث تنتشر القوات الأميركية منذ أكثر من 18 عاماً.

وقد أصبحت “الهجمات الداخلية”، التي تستهدف القوات الأمريكية والأفغانية الحكومية سمة متكررة في الصراع الأفغاني، رغم تراجعها قليلا في السنوات الأخيرة.. فهل هو مسلسل الثأر الايراني لقاسم سليماني؟