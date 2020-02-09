الطقس سيد الاوضاع اليوم وغدا.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على المملكة وتحذيرات مشددة من مخاطر الانجماد

تسجل درجات الحرارة، اليوم الاحد ، أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-6 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة.

وقال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية رائد آلى خطاب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن المملكة تبقى تحت تأثير كتلة هوائية باردة جدا قادمة من سيبيريا مع هطول زخات من المطر، تكون على شكل زخات “غير مؤثرة” من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة ووسطها، بينما ستكون زخات الثلج محدودة التراكم على القمم الجنوبية العالية كمرتفعات المزار الجنوبي والطفيلة ورأس النقب والشوبك.

وتوقع آل خطاب أن تشهد مرتفعات البادية الشمالية كمنطقة دير الكهف زخات من الثلج، مضيفا أنه مع ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطولات تدريجيا ويتشكل الانجماد في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وحذر آل خطاب من أخطار الانزلاق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إلى جانب تشكل الانجماد خلال ساعات الليل في أغلب مناطق المملكة.

وتبقى الأجواء غدا الاثنين شديدة البرودة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً، والفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر قد تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج أحيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وقد تشمل أجزاء من البادية الشرقية، ومع ساعات الليل يتشكل الانجماد في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وترتفع درجات الحرارة قليلا يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء باردة أثناء النهار مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وفي ساعات الليل تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 6 – درجة واحدة تحت الصفر، وفي المرتفعات الشمالية من 4 – ثلاث درجات تحت الصفر، وفي مرتفعات الشراة من 3- أربع درجات تحت الصفر، وفي مناطق البادية 10 – أربع درجات تحت الصفر، وفي مناطق السهول من 8 – صفر، وفي الأغوار الشمالية من 17 – 5، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة من 18 – 8 درجات مئوية.

ومن جانبه اعلن مدير إدارة الدوريات الخارجية العميد محمد الصوافطة، إن جميع الطرق سالكة، ولم تبلغ المديرية عن أي عوائق في الطرق، داعيا السائقين إلى التأكد من صلاحية الأنوار الرئيسية في مركباتهم.

ودعا الصوافطة أيضا، إلى خفض سرعة المركبة أثناء القيادة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه؛ لأن وزن المركبة يصبح أخف، وقد تنحرف عن مسربها، وإلى عدم استخدام الكوابح في مواقع يحدث فيها انجماد؛ لضمان عدم انحراف المركبة عن مسارها.

كما حذرت دائرة الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الانجماد خلال ساعات الليل في أغلب المناطق.

ودعت مديرية الأمن العام امس السبت، سائقي المركبات إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الطريق في ظل هذه الظروف الجوية القاسية التي يشهدها الأردن.