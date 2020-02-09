الطقس سيد الاوضاع اليوم وغدا.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على المملكة وتحذيرات مشددة من مخاطر الانجماد
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الطقس سيد الاوضاع اليوم وغدا.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على المملكة وتحذيرات مشددة من مخاطر الانجماد

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