انطلاق الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي بعمان للتباحث حول صفقة القرن التي القاها مرزوق الغانم في الزبالة/ فيديو
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جرينتش+2 03:45
يهود في امريكا يشنون هجوما على “صفقة القرن” بافضل مما فعل “المتهودون الجدد” من حكام الخليج ومصر والسودان

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