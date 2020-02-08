البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي يعتبر صفقة القرن أشد فتكا من وعد بلفور.. ومرزوق الغانم يلقيها في الزبالة/ فيديو
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كوشنير يعلنُ الحربَ ويقودُ المعركةَ

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