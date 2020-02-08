انطلاق الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي بعمان للتباحث حول صفقة القرن التي القاها مرزوق الغانم في الزبالة/ فيديو
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حكاية رامي وأم كلثوم.. احب فيها الفن واحبت فيه الشعر

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