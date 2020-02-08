انطلاق الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي بعمان للتباحث حول صفقة القرن التي القاها مرزوق الغانم في الزبالة/ فيديو

انطلقت في عمان اليوم السبت أعمال الدورة 30 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار، دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة “قضية العرب والمسلمين”، بمشاركة ممثلين عن 20 برلماناً عربياً.

وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن “موقف جلالة الملك ثابت على جبهة دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية كوريث لرسالة تاريخية وشرعية، يبعث في نفوسنا على الصمود ومواجهة كل التسويات الهادفة لمصادرة الحق الفلسطيني”.

وأضاف في كلمة له خلال انطلاق أعمال هذع الدورة: “نحن بأمس الحاجة لعنوان يوحد الصفوف ولا شيء أفضل من فلسطين للتوحيد”.

وفي حديثه عن صفقة القرن قال الطراونة “نسفت صفقة القرن الأسس التي استندت إليها قرارات الشرعة الدولية، وصادرت حقوق الفلسطينيين، فلا عاصمة في القدس ولا عودة للاجئين، ولا أرض متصلة الضمير والبناء، فهي صفقة خاسرة لمن كتبها وتبناها أو وجد فيها بعض الحق وبعض الكرامة”.

وأكد الطراونة أنه “لن يكون هناك فرص لأي حل لا يقبله الفلسطينيون، ولا حل قابل للحياة دون إعلان قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، مع التمسك بقرارات الشرعية الدولية الناصة على حق العودة والتعويض للاجئين، وتجميد مشاريع السرطان الاستيطاني، والتمسك بالمقدسات الإسلامية والمسيحية مرجعية عربية، وبوصاية هاشمية، لتظل فلسطين حاضنة الزمان والموقف، والشاهدة على الحق”.

اما رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون فقد قال إن صفقة القرن تلغي حق 6.5 مليون لاجىء فلسطيني بالعودة.

وثمن الزعنون الدور الأردني بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جلالة الملك هو الوصي على المقدسات في القدس والداعم لصمود ورباط المقدسيين.

“خطة ترامب لم تبقي سوى 11%‎ من مساحة فلسطين التاريخية لنا … لن نقبل ما جاء في صفقة القرن ولن نقبل بغير القدس عاصمة لفلسطين” وفق الزعنون

وأكد الزعنون رفض مشاريع التوطين والوطن البديل بأي شكل.

وقال الزعنون “نحن على ثقة بأنكم قادرون على تعزيز صمودنا لا سيما في المدينة المقدسة”.

واستعرض الزعنون خريطة فلسطين التاريخية وما يعرض منها ضمن صفقة القرن.

وطالب الزعنون العرب بمضاعفة دعمهم المادي والسياسي والبرلماني للشعب الفلسطيني تعزيزا لصموده على أرضه، وإفشالا ” لصفقة القرن” الأميركية-الإسرائيلية.

“ما اقترحته صفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلا، لا يقتصر خطرها على فلسطين فحسب، بل يطال مصالح الأمة العربية جمعاء، لذلك بات من الواجب علينا جمعيا إعلان رفضنا المطلق لها، ومواجهة كل من يحاول التعاطي معها أو الترويج لها” بحسب الزعنون

وقال: إن الشعب الفلسطيني وقيادته تعرضوا، وسيتعرضون في الأيام المقبلة للمزيد من الهجمات الشرسة، والابتزاز والضغوط والحصار المالي كوسيلةٍ لفرضٍ ما ورد في هذه الصفقة المشؤومة.

ودعا الزعنون البرلمانات العربية للعمل مع حكوماتها لتنفيذ شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية لدعم شعبنا ومؤسساته الشرعية، وتوفير الدعم المادي الكافي لتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، تنفيذا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي.

كما دعاهم لرفض ومحاصرة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال قبل انسحابه الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام1967، وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين حسب القرار 194. التزاما بقرارات القمم العربية المتتالية، ومبادرة السلام العربية.

وطالب الزعنون بالتحرك مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وحثها على رفض تلك ” الصفقة” كمرجعية للسلام، ومساءلة إسرائيل وإدارة ترامب على انتهاكاتها الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية.

وقال ” إننا لن نقبل ما جاءت به صفقة القرن، لأنها شكلّت عدوانا على الحقوق الفلسطينية والعربية، ولن نقبل بغير القدس عاصمة لدولتنا المستقلة كاملة السيادة، ولن نقبل إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم، ونرفض مشاريع التوطين أو الوطن البديل، فالقدس التي يريدها ترامب عاصمة لإسرائيل ليست للفلسطينيين وحدهم، بل لنا جميعا، ونحن حراسها.

ومن جانبه.أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ان مكان صفقة القرن هي مزبلة التاريخ.

وأمسك الغانم بمجلد صفقة القرن أثناء خطابه في الاجتماع، قائلا باسم الشعوب العربية أقول هذه صفقة القرن ومكانها مزبلة التاريخ وألقى بها بسلة المهملات.

وأضاف أن صفقة القرن ولدت ميتة ولن تنفعها الف ادارة، فهي مرفوضة فلسطينيا وهي مرفوضه عربيا واسلاميا وحتى اوروبا غير متحمسة بل هناك داخل اميركا من هو ضدها.

وأضاف:لا أحد مع صفقة القرن.

وقد ألقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كلمة في الاجتماع قال فيها: “إننا مجددا لا نجتمع إلا على نحو طارئ، كما في كل مرة تجمعنا فلسطين على صفعة الصفقة، تستصرخ فينا قيم الشجاعة والمروءة”.

وأردف: “هي صرخة لإنقاذ وعينا حيال الخطر المحدق، فاذا سقطت فلسطين سقطت الأمة، فهل سمعنا هذه الصرخة؟”.

وأضاف في إشارة إلى صفقة القرن: “ما هو مطروح اليوم ليس إلا كأسًا من السم يريد من الفلسطيني أول من يتجرعه بعدها تكر السبحة لتصل إلى الجسد العربي برمته”.

وتابع: “التسوية التي يسوقون لها تلزم الفلسطينيين ومن خلالهم العرب بالاعتراف بفلسطين دولة يهودية، وهي تشترط إسقاط حق العودة”.

وجدد التأكيد: “إننا فعلًا أمام مشروع حرب وليس مشروع سلام، اسمحوا لي باسم المجلس النيابي أن نعلن رفضنا وإدانتنا لهذه الصفقة ورفض توطين الفلسطينيين في أماكنهم”.

وأردف رئيس البرلمان اللبناني: “وانطلاقًا مما تقدم ولأن الأمة على هذا النحو من التشتت، نوصي بثابتتين اثنتين: الأولى الوحدة، والثانية المقاومة”.

ويناقش ممثلو 20 برلمانا عربيا بينهم 16 رئيسا، موقفهم من خطة ترامب المعروفة بـ”صفقة القرن”.

وتتضمن اجتماعات هذه الدورة التي تعقد تحت عنوان: دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة “قضية العرب والمسلمين”،عدة مداخلات من قبل رؤساء و ممثلي المجالس والبرلمانات العربية، وبيان ختامي للمؤتمر.