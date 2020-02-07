وقفة شعبية أمام السفارة الأميركية بعمان رفضا لصفقة ترامب

بمبادرة من التحالف الوطني لاسقاط صفقة القرن، شارك حشد من المحتجين في وقفة قرب السفارة الأميركية بمنطقة عبدون بعمان، ظهر اليوم، رفضا لـ”خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط”، التي تعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وأكد المشاركون رفضهم المطلق لـ”صفقة القرن”،مؤكدين إنها لن تمر حين رددوا هتاف “هاي الصفقة مبتمشيش”.

وررد المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد على رفض “الصفقة”، منها “يا شباب الأقصى التموا التموا..

صوت عالي من عمان لا للصفقة وامريكان”.ِ

وفيما طالبوا بالغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز، فقد هتفوا “ندوسها ندوسها صفقة قرن ندوسها.. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”..“الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط”.

كما أشادوا بالمقاومة الفلسطينية حين هتفوا “عادت أرواح الشهداء مثل الطير الابابيل”، في إشارة إلى عملية الدهس التي شهدتها القدس المحتلة أمس وأدت إلى إصابة 14 إسرئيليا بينهم 12 جنديا، وما تبع إعلان صفقة القرن من احتجاجات واسعة في فلسطين المحتلة أدت إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات.