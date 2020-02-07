رحيل الكاتب المسرحي المصري المبدع لينين الرملي اليوم

رحل اليوم الجمعة الكاتب المصري الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض.

وقد أكدت زوجته الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أنه كان قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع دخل على أثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ثم رحل ظهر اليوم داخل المستشفى وتتم حاليا إجراءات الدفن التى ستكون عائلية.

وأوضحت أن الراحل كانت له وصية قبل رحيله هى ألا تكون هناك جنازة ولا عزاء له، وسوف نحترم رغبته فى ذلك وستكون جنازته للأسرة فقط، أما العزاء فسوف نحدده وبلغ كل محبيه به وأنا فى طريقى للمستشفى وسوف نحدد موعد العزاء ومكانه.

وأوضحت أنه تعرض للأزمة الصحية داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر وتم نقله للمستشفى واستمر بها لمدة أسبوع ورحل اليوم ونحن فى طريقنا للمستشفى حاليا لإنهاء إجراءات الدفن ومراسم الجنازة.

الكاتب الكبير لينين الرملى هو أحد كتاب المسرح المهمين فى فترة الثمانينات والتسعينيات، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحى وقدما للمسرح المصرى روائع الأعمال وهو من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله حتى الآن الـ60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحى.

كتب لينين أشهر المسرحيات التى مازالت حاضرة فى ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة فى المناسبات، مثل: “سك على بناتك” لفؤاد المهندس و”تخاريف” و”وجهة نظر” لصبحى، كما كتب للزعيم عادل إمام سلسلة “بخيت وعديلة” و”الإرهابى” و”هاللو أمريكا” ومسلسل “حكاية ميزو” لسمير غانم و”برج الحظ “لمحمد عوض.