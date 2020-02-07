دعوات للتأجيل وفتاوى للتطمين.. تزايد المخاوف من اخطار فيروس كورونا على مواسم العمرة والحج هذه السنة
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جرينتش+2 07:21
الشاعر المقاوم سند الطرمان بطل عملية الدهس بالقدس يرسم لوحته بعنوان”وجدت أجوبتي”/ فيديو

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