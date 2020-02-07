الشاعر المقاوم سند الطرمان بطل عملية الدهس بالقدس يرسم لوحته بعنوان”وجدت أجوبتي”/ فيديو

تداول أصدقاء وٌأقارب بطل عملية الدهس بمدينة القدس سند الطرمان امس ، اخر ماكتبه عبر صحفته “فيس بوك”.

فقد كتب الطرمان الذي نفذ عملية دهس فجر يوم الخميس،” وجدت اجوبتي”، كما تداول قصيدة بصوته يقول فيها”

قف شامخاً مثل المآذنِ طولا.. وابعث رصاصكَ وابلاً سجيلا

وتعاطف عدد كبير من نشطاء الفيس بوك مع منفذ العملية الشاب الطرمان وما كتبه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعلن، مساء امس الخميس، اعتقالهذا البطل بمدينة القدس ، بعدما اصاب

فجر ذلك اليوم الخميس، 14 جنديا إسرائيليا من وحدة جولاني بجراح متنوعة، في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة.

https://web.facebook.com/ajrwan/videos/1506157176201444/

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