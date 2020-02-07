إصابة 10 اشخاص إثر تدهور بحافلة ركاب منطقة العدسية

أصيب عشرة أشخاص برضوض مختلفة في الجسم، إثر حادث تدهور حافلة ركاب متوسطة بمنطقة نزول العدسية.

وقال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم مع الحادث، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، ووصفت حالتهم العامة ما بين المتوسطة والبسيطة.

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