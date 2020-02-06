بومبيو يجهد منذ عدة اشهر لترتيب لقاء قريب بين ابن سلمان ونتنياهو بحضور السيسي في القاهرة
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جرينتش+2 11:32
رغم انف اردوغان.. الجيش السوري يدخل سراقب بريف إدلب ويبدأ عمليات التمشيط وإزالة الألغام/ فيديو

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