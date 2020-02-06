حزب الوحدة يطالب باطلاق سراح طالب جامعي

ادانت دائرة العمل الشبابي والطلابي لحزب الوحدة الشعبية اعتقال الطالب “سليمان ابو صعيليك” و السلوك الأمني الذي تمارسه عمادات شؤون الطلبة.

وقالت في بيان ان الرفيق سليمان قد طُلب مراجعة دائرة مخابرات المفرق من قبل العمادة، ومن هناك تم تحويله إلى محافظ المفرق الذي قام بتوقيفه لمدة أسبوع، على إثر منشور على إحدى مجموعات التواصل الإجتماعي التابعة لطلبة الجامعة.

وجاء في البيان: إننا في دائرة العمل الشبابي والطلابي إذ نستنكر الاستدعاءات والاعتقالات في ظل الظروف المحلية والإقليمية التي تتطلب إعلاء صوت الشباب والطلاب الأردني وإعطائهم دورا أكبر، فإننا نثبّت أن هذا السلوك الأمني يناقض التصريحات التي تطلقها الحكومة حول حرية الرأي والتعبير ودور الشباب في التنمية ودعوتهم للانخراط في الأحزاب السياسية.

إننا نطالب بالإفراج الفوري عن الطالب سليمان عايد، وقف التضييقات على الفعاليات الشبابية والطلابية و الإستدعاءات الأمنية بحق طلبة الجامعات على وجه الخصوص، و التي تنامت مؤخراً بالأخص لطلبة جامعة ال البيت.