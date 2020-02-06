بومبيو يجهد منذ عدة اشهر لترتيب لقاء قريب بين ابن سلمان ونتنياهو بحضور السيسي في القاهرة
أهم العناوين
جرينتش+2 08:19
حزب الوحدة يطالب باطلاق سراح طالب جامعي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني