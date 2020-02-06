جيش الاحتلال يدعي اعتقال “سند الطرمان” بطل عملية دهس الجنود بالقدس

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، اعتقال منفذ عملية الدهس بمدينة القدس الشرقية. الشاب(البطل) سند الطرمان.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي أدرعي” عبر حسابه على “تويتر”: “بعد جهود استخبارية وعملياتية واسعة قام بها “الجيش الإسرائيلي” بتعاون مع “الشاباك” و”الشرطة” ووحدات خاصة أخرىن اعتقلت القوات مرتكب عملية الدهس ” التي وقعت الليلة الماضية في القدس (المحتلة) حيث تم تحويله للتحقيق لدى “قوات الأمن”. ستواصل “قوات الأمن” العمل للحفاظ على الأمن في المنطقة ولإحباط الاعتداءات والقبض علىهم”.

وكان قد أصيب فجر اليوم الخميس، 14 جنديا إسرائيليا من وحدة جولاني، في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة العبرية الـ”13″، بأنه نجمة داود الحمراء نقلت 14 مصابا من مكان العملية، وبأن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

موقع 0404 قال، إنّ المصابين الـ 14 في عملية الدهس بالقدس، هم جنود من لواء “النخبة” جولاني، حيثُ كانوا عائدين من أداء طقوس أداء اليمين.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين يجريان عمليات تفتيش بحثا عن المنفذ، الذي لاذ بالفرار.