بيلوسي تنتقد قرار مجلس الشيوخ بتبرئة ترامب مؤكدة إنه سيبقى يشكل”تهديدًا للديمقراطية الأمريكية”

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تبرئة الرئيس مؤكدة إنه يبقى “تهديدًا للديمقراطية الأمريكية”.

ورأت بيلوسي أن “الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأن بإمكانه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك”.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي “إساءة استخدام السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس”، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية فقد صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وفي الجمعة الماضية، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مجلس الشيوخ بالتستر على الرئيس دونالد ترامب بعد أن رفض السيناتورات استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في محاكمة الرئيس.

وقالت بيلوسي، في بيان لها: “تصويت الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضد استدعاء الشهود وعرض وثائق مقنعة في إطار إجراءات المساءلة يجعلهم شركاء في التستر على الرئيس”.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة الماضية، استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس ترامب، ممهدا بذلك الطريق أمام إجراء تصويت نهائي، مساء الأربعاء، يبرئ خلاله الرئيس.

وفور تبرئته نشر ترامب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، توقع فيها أن يبقى رئيسا لأمريكا لوقت طويل.

وتأتي تغريدة ترامب، صباح اليوم، الخميس، تعليقا على إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتبرئته من تهمة إساءة استخدام سلطات منصبه بتأييد 53 صوتا ومعارضة 47.

وأوضح ترامب في تغريدته أنه سيبقى رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لوقت طويل، حيث أظهرت التغريدة أنه سيتم انتخابه كل أربع سنوات، ناشرا قوله” ترامب 2024.. ترامب 2028.. ترامب 2032.. وهكذا”، في إشارة إلى إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية.

ويعد ترامب الجمهوري، ثالث رئيس أمريكي يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب والمحاكمة في مجلس الشيوخ.

وأحال مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ترامب، إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلاله سلطته بمنعه مساعدات أمريكية لكييف في الصيف الماضي لحث أوكرانيا على الضغط على خصمه الديمقراطي جو بايدن والتحقيق معه.

وكان مجلس النواب قد صوت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.



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