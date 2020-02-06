بومبيو يجهد منذ عدة اشهر لترتيب لقاء قريب بين ابن سلمان ونتنياهو بحضور السيسي في القاهرة

كشفت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى، اليوم الخميس، ان هناك اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة. وفقا لصحيفة يسرائيل هيوم.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، انه سيعقد خلال القمة اجتماع بين رئيس الوزراء نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما أبلغت المصادر رفيعة المستوى التي لم يتم الكشف عنها ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو وفريقه يجريان محادثات مع إسرائيل والسعودية منذ عدة أشهر، من اجل الترتيب لهذا اللقاء.

وكانت آخر زيارة لولي العهد السعودي الى مصر في آذار/مارس 2018 وتخلل الزيارة توقيع البلدين اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك لإقامة مشاريع في محافظات عدة بينها جنوب سيناء وذلك ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة.

وتقف مصر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين في الأزمة مع قطر. وقد قطعت، كما الدول الثلاث الأخرى، في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران. كما تشارك القوات الجوية والبحرية المصرية في الحملة التي تقودها السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في اليمن ضد الحوثيين.