بعد إصابة أحد جنوده بالرصاص.. العدو يشدد إجراءاتة العسكرية غرب رام الله



رام الله – وكالات

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، من إجراءاتها العسكرية في منطقة غربي رام الله، لا سيما بين المدينة وقرى دير إبزيع وعين قينيا ورأس كركر، وأغلقت عددًا من الحواجز والطرقات.

وأصيب عصر اليوم، جندي إسرائيلي بجراح في عملية إطلاق نار شمال غرب رام الله نفذها مقاوم فلسطيني من مركبة مسرعة.

وأفادت القناة 20 العبرية، بأن فلسطينياً وصل إلى تقاطع عند مستوطنة “تلمون” (المقامة على أراضٍ فلسطينية تتبع قرية الجانية غربي رام الله) بمنطقة لواء أفرايم الإقليمي وفتح النار على المتواجدين هناك، مما أصيب أحد الجنود.

ولفتت القناة العبرية النظر إلى أن المنفذ انسحب من المكان. منوهة إلى أن طواقم نجمة داوود الحمراء نقلت الجندي للعلاج ووصفت حالته بالطفيفة.

وأشار موقع 0404 العبري إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تم استدعاءها إلى مكان العملية. بينما ذكرت مصادر فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز “العنب” العسكري ومدخل قرية رأس كركر غربي رام الله.

ونوه الإعلام العبري إلى أن طائرة مروحية قامت بنقل الجندي المصاب من مكان العملية للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين قرية عين قينيا وبلدات سردا وبيرزيت شمالي المدينة، بينما حلقت طائرة بدون طيار في المنطقة.