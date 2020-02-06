القبض على مطلقي الرصاص بأحد الافراح في حي المقابلين بالعاصمة

القت مرتبات البحث الجنائي القبض على مطلقي عيارات نارية بأحد الافراح في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان، وبحوزتهم السلاح الناري، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الخميس، ان مرتبات البحث الجنائي تعاملت مساء امس الاربعاء، مع بلاغ ورد لمركز القيادة والسيطرة حول قيام مجموعة من الاشخاص بإطلاق عيارات نارية بإحدى المناسبات في منطقة المقابلين جنوب العاصمة.

واضاف، انه وفور ورود البلاغ تم التحرك للمكان بالسرعة القصوى وجرى ضبط شخصين وبحوزتهما سلاح ناري وبوشرت التحقيقات معهما لاتخاذ الاجراءات القانونية.

واكد الناطق الاعلامي، ان مديرية الامن العام مستمرة في بذل الجهود وتنفيذ التعليمات المشددة بمتابعة وضبط جميع اشكال التعامل مع السلاح واطلاق العيارات النارية، واخذ جميع البلاغات المتعلقة بها على غاية من الاهمية والجدية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، مبينة انها اصدرت تعليمات مشددة لجميع الوحدات الشرطية لمتابعة ما يرد من بلاغات او مشاهدات لها، واتخاذ الاجراءات المباشرة لمتابعتها وضبط كل من يقوم بها.

ودعت مديرية الامن العام، المواطنين لنبذ هذه السلوكيات السلبية التي تهدد حياة المواطنين، مؤكدة انه لن يتم التهاون مع هذه الظاهرة الخطرة وكل من يقوم بها.

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