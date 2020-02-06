الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو

دمشق-سانا

تصدت دفاعاتنا الجوية بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

وذكر مراسل سانا أن العدوان الإسرائيلي تم على عدة موجات حيث أطلقت طائرات العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع وأن دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

وقد أظهرت لقطات بعدسة مصوري وكالة سانا لحظة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ المعادية في الجو.