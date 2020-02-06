استشهاد فلسطيني في القدس اليوم بحجة محاولته طعن ضابط اسر ائيلي/ فيديو

أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، عن حدث أمني قرب باب الأسباطن أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة،

وفقد أفادت القناة العبرية الثانية، أنّ فلسطينيا قد استشهد فيما أصيب ضابط اسرائيلي خلال عملية اطلاق نار نفذت قرب باب الأسباط في مدينة القدس.

وأشارت، إلى أنّ الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار تجاه منفذ العملية.

وأغلقت شرطة الاحتلال كافة المناطق المحيطة بالبلدة القديمة، وخاصة سلوان ورأس العامود بالقدس.

وقد تداول النشطاء الفلسطينيون مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال أثناء هرولتهم تجاه منفذ العملية، وسط أصوات اطلاق النار وقنابل صوتية.