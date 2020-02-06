الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
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جرينتش+2 12:25
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بجنين وإصابة (14) جنديا إسرائيليا في عملية دهس بالقدس/ فيديو

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