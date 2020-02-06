استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بجنين وإصابة (14) جنديا إسرائيليا في عملية دهس بالقدس/ فيديو

استشهد اليوم الخميس، شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان، الحكومي في مدينة جنين، إن الشاب يزن منذر ابو طبيخ، وصل للمستشفى مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، استشهد خلال محاولة إنقاذ حياته.

واندلعت مواجهات في المدينة، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.

وهدم الجيش الإسرائيلي منزل “القمبع” للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018.

ويتهم “القمبع” بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي.

كما، أصيب الشاب مجد السعدي من مخيم جنين، خلال المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة.

المتحدث باسم جيش الاحتلال اشار في بيان إلى أنّه “خلال الليل هدمت قوات الجيش منزل أحمد قنبع في جنين وهو أحد أعضاء الخلية التي نفذت قتل الحاخام الإسرائيلي رزائيل شيفاخ في يناير 2018، حيثُ تم الهدم بعد أن هدم الجيش المنزل في أبريل 2018 وأعيد بناؤه”.

وفي القدس المحتلة أصيب فجر اليوم الخميس، 14 جنديا إسرائيليا من وحدة جولاني، في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة العبرية الـ”13″، بأن نجمة داود الحمراء نقلت 14 مصابا من مكان العملية، وبأن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

موقع 0404 قال، إنّ المصابين الـ 14 في عملية الدهس بالقدس، هم جنود من لواء “النخبة” جولاني، حيثُ كانوا عائدين من أداء طقوس أداء اليمين.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين يجريان عمليات تفتيش بحثا عن المنفذ، الذي لاذ بالفرار.

وأشارت، إلى أنّ الجيش اقتحم حي الطور وسلوان بالقدس، للبحث عن السيارة المنفذة لعملية الدهس.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية “كان”، فجر ليوم الخميس، على لسان أحد شهود العيان أن شابا قام بدهس مجموعة من الإسرائيليين، وحاول البعض اللحاق به دون جدوى، حيث تمكن من الإفلات منهم بسرعة.