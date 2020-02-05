ضبط 3 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية عرضوها للبيع بـ 200 الف دينار

ألقت كوادر من شعبة الأمن الوقائي القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مجموعة من القطع الأثرية عرضوها للبيع مقابل مبلغ 200 ألف دينار في العاصمة، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول قيام عدد من الأشخاص بعرض مجموعة من القطع الأثرية مقابل مبلغ 200 ألف دينار، حيث بدأت التحقيقات للتأكد من صحة تلك المعلومات وإلقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من قطع أثرية.

وأضاف انه ومن خلال التحقيقات وتتبعها تم التوصل إلى ثلاثة أشخاص وتحديد مكان تواجدهم في منطقة الدوار الخامس وسط العاصمة، حيث ألقي القبض عليهم داخل إحدى المركبات،وبتفتيش المركبة عُثر على مجموعة من القطع الأثرية، موضحا انها أُرسلت لدائرة الآثار العامة لتحديد قيمتها التاريخية، والتحقيقات مستمرة.