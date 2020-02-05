خامنئي: إيران ستدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة بكل قوة، والحكام العرب المؤيدون لصفقة القرن خونة وجهلة
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جرينتش+2 10:06
سودانُ اللاءاتِ الثلاثة يخطئُ الخطى ويضلُ الطريقَ

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