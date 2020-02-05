خامنئي: إيران ستدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة بكل قوة، والحكام العرب المؤيدون لصفقة القرن خونة وجهلة

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية المسلحة بقوة، مطالبًا البلدان الإسلامية بتقديم الدعم لها أيضًا.

وفي كلمة أمام حشود من المواطنين، نقلها الموقع الرسمي للمرشد، تزامنا مع الذكرى الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، قال خامنئي: “أعتقد أن المؤسسات الفلسطينية المسلحة ستصمد وتواصل المقاومة، السبيل هو المقاومة”.

وتابع: “لحسن الحظ أن هذه المقاومة موجودة اليوم، وسوف تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، ونحن كجمهورية إسلامية، نعتبر أن مسؤوليتنا تتمثل في دعم الحركات الفلسطينية، وسوف نمدها بكل أنواع الدعم التي نقدر عليها”.

وفي إشارة لصفقة القرن المقترحة من واشنطن، قال: “إنهم يعتمدون على السلاح والمال من أجل إنجاح مشروعهم، كما أنهم يغرون البعض بالرشاوى ويهددون البعض الآخر بالسلاح”، مضيفًا أن “العلاج يكمن في صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني بمنتهى الشجاعة”؟

ودعا دول العالم الإسلامي لمساعدة ودعم المقاومة الفلسطينية، قائلًا: “على الشعوب المسلمة كلها مساندة الفلسطينيين”.

وفي هذا السياق، اعلن خامنئي اليوم الأربعاء إن الزعماء العرب الداعمين لخطة السلام التي أعلنها ترامب، لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، يفتقرون إلى الكفاءة.

وقال خامنئي في التغريدة التي نشرها حسابه الرسمي على تويتر: ”لا تنظروا إلى وجود قلة من الرؤساء العرب الخونة الداعمين لصفقة القرن. إنهم يفتقرون إلى الكفاءة ولا يحظون بالاحترام في بلدانهم“ في إشارة إلى الاسم المتعارف عليه للخطة الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، خطته تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم “صفقة القرن”، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.