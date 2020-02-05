اهانات متبادلة على الملأ.. ترامب يرفض مصافحة بيلوسي وهي ترد بتمزيق نسخة من خطابه/ فيديو

في لفتة ذات دلالات، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مصافحة نانسي بيلوسي وتجاهل يدها الممدودة، بعد أن سلمها نسخة من خطابه عن حالة الاتحاد.

حدث ذلك قبل أن يلقي ترامب خطابه، في حين ردت رئيسة مجلس النواب بيلوسي بعد انتهائه بتمزيق نسخة من خطابه ورقة وراء أخرى، تم ألقت بها جانبا.

وقد انطلقت الشرارة بين الغريمين، ما أن وصل الرئيس الأمريكي إلى المنصة، حيث سلم نسخة من خطابه إلى نائبه مايك بينس وأخرى إلى بيلوسي، وسارع إلى إدارة ظهره لرئيسة مجلس النواب بعد أن مدت يدها لمصافحته.

ويأتي هذا الموقف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغريمته بيلوسي التي تقود الجهود الهادفة إلى عزله، بعد عام من مشهد تصفيقها الاستعراضي له خلال خطاب مماثل.

وقد وصفت بيلوسي، تمزيقها نسخة الخطاب، بأنه كان “تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى”.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، “بعد انتهاء الرئيس الأمريكي من خطابه، وقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وشرعت بشكل استعراضي في تمزيق نسخة من خطابه”، مؤكدة أن بيلوسي قامت بتمزيق الخطاب، بعدما رفض ترامب مصافحتها.

​وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه أم لا.

وفي وقت لاحق غرد الحساب الرسمي للبيت الأبيض في “تويتر” على تصرف بيلوسي، باتهامها بأنها مزقت قائمة بلحظات إنسانية مؤثرة وردت في خطاب ترامب، وسرد أمثلة لها.