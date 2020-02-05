الموت يغيب الاعلامية والباحثة الدكتورة عايدة النجار

نعى رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الشاعر سعد الدين شاهين الأديبة والباحثة والإعلامية الدكتورة عايدة النجار التي وافتها المنية مساء اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 80 عاماً.

وقال الشاعر شاهين لوكالة (بترا)، إن الأديبة النجار عضو الرابطة عاصرت أجيالاً في التربية والتعليم ولها بصمات واضحة بتأصيل ذكريات الوطن، كما كتبت عن عمان أجمل الذكريات إذ كانت تبادلها حبا وشغفا وكانت تعتبرها نبض قلبها وشبابها، وأرّخت للحركة النسائية في عمان كما أرّخت للحركة الطلابية ولديها أرشيف واسع يؤرخ للقدس وعمان، ولها خبرة واسعة بالعمل الاجتماعي والتنموي والثقافي، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما أنها ناشطة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتنموية والإعلامية وقضايا المرأة.

وتعد الراحلة النجار المولودة في قرية لفتا القريبة من القدس، وتابعت دراستها الابتدائية والاعدادية والثانوية في عمان، علماً نسائياً بارزاً لها بصمات في الكثير من المجالات وخاصة في الاعلام والادب والحياة الاكاديمية، إذ برزت وابدعت وتمكنت من الحصول على العديد من الجوائز المهمة.

وعملت الراحلة في المجال الاعلامي فكتب منذ صغرها في مجلة “الجيل الجديد” الطلابية وفي صحيفة “الجهاد” المقدسية وراسلت صحيفة الحوادث الأسبوعية الصادرة في عمان، كما عملت في وزارات الإعلام الخارجية والزراعة والشؤون الاجتماعية، وفي برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) المكتب العربي في نيويورك، وعدد من المواقع الاخرى في المنظمات الدولية.

كما عملت مستشارة وخبيرة في معظم الدول العربية في مجال الاعلام والتنمية وقضايا المرأة من خلال عملها مع منظمات الأمم المتحدة، وأنتدبت للعمل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في مرحلة التأسيس، وأسست قسم الأبحاث فيها، وكتبت عمودا يوميا تحت اسم “ضوء” في صحيفة الدستور اليومية.

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