الجيش السوري يمنح المسلحين بريف إدلب الجنوبي فرصة أخيرة لالقاء السلاح، ويؤكد استعداده للرد فورا على أي اعتداء تركي
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جرينتش+2 12:37
الحكومة الإسرائيلية تتحضر سريعا للاستيلاء على مناطق واسعة في الضفة الغربية

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