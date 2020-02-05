الجيش السوري يمنح المسلحين بريف إدلب الجنوبي فرصة أخيرة لالقاء السلاح، ويؤكد استعداده للرد فورا على أي اعتداء تركي
أهم العناوين
جرينتش+2 12:37
الجيش السوري يمنح المسلحين بريف إدلب الجنوبي فرصة أخيرة لالقاء السلاح، ويؤكد استعداده للرد فورا على أي اعتداء تركي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني