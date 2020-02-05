البلديات تصرف العلاوة الفنية لمهندسيها بأثر رجعي منذ بداية العام

أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن الزيادة التي طرأت على العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في البلديات سيتم صرفها بأثر رجعي منذ بداية العام.

وقال الزعبي، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان النقابة طالبت وزارة الادارة المحلية بشمول مهندسي البلديات بالزيادة التي طرأت على العلاوة الفنية، مبينا أن الوزارة أكدت أن العلاوة سيتم صرفها نهاية شهر شباط الحالي وبأثر رجعي.

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