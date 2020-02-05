البلديات تصرف العلاوة الفنية لمهندسيها بأثر رجعي منذ بداية العام

الجيش السوري يمنح المسلحين بريف إدلب الجنوبي فرصة أخيرة لالقاء السلاح، ويؤكد استعداده للرد فورا على أي اعتداء تركي
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