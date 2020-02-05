أجواء مشمسة وباردة نسبيا اليوم وغدا ومنخفض جوي مثلج الجمعة

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ليلاً الى جنوبية غربية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الخميس، باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وليلا تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل تثيرالغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة اعتبارا من بعد غد، الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على فترات في أغلب المناطق يصاحبها رياح غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا خلال ساعات المساء والليل في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها تساقط البرد أحيانا، كما يتوقع في ساعات الليل المتاخرة تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة من 13 – 4، وفي مناطق البادية والسهول من 17 – 7، وفي مناطق الأغوار من 24 – 10، والبحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة من 24 إلى 11 درجة مئوية.

الجنوبية.