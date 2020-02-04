تحويلات سير على اوتوستراد عمان الزرقاء من يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير في الزرقاء، انه سيتم تحويل السير للمنطقة الواقعة بين جسر عين الغزال (محطة فلسطين) وبداية تحويلة المزارع، في منطقة الونانات، ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء / الحزمة الثانية اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل.

وبحسب بيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء،عن الوزارة، تقرر إغلاق كتف طريق الجيش، للسير القادم من عمان باتجاه الزرقاء بطول 400 متر تقريبا، لإجراء توسعة للطريق، مع توسعة الجهة المقابلة باتجاه الزرقاء – عمان .

واضافت، انه سيتم تأمين منطقة العمل بكافة عناصر السلامة المرورية والشواخص الارشادية والتحذيرية، ولن يتم اغلاق المداخل الفرعية ومداخل المحال التجارية.

ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطريق للتقيد بالسرعة المسموح بها وتوجيهات ادارة السير.